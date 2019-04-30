Четыре населенных пункта Брянской области получили почетное звание «партизанских»
Вопрос о присвоении решили на заседании регионального парламента
Селах, деревне и поселку вручат специальные грамоты.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянской области четырем населенным пунктам присвоили почетное звание «партизанских». Этот вопрос решали на заседании регионального парламента, которое прошло во вторник, 30 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.
Народные избранники одобрили предложение о присвоении званий поселку Дубровка, селу Игрицкое Комаричского района, селу Салтановка Навлинского района, деревне Старокрасная Слобода Почепского района.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU