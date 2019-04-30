2019-04-30T18:28:20+03:00
Общество

Четыре населенных пункта Брянской области получили почетное звание «партизанских»

Вопрос о присвоении решили на заседании регионального парламента
Мария Дедкова
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Селах, деревне и поселку вручат специальные грамоты.Селах, деревне и поселку вручат специальные грамоты.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области четырем населенным пунктам присвоили почетное звание «партизанских». Этот вопрос решали на заседании регионального парламента, которое прошло во вторник, 30 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.

Народные избранники одобрили предложение о присвоении званий поселку Дубровка, селу Игрицкое Комаричского района, селу Салтановка Навлинского района, деревне Старокрасная Слобода Почепского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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