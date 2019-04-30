В Клинцах за взятку осудили бывшего сотрудника Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-30T16:51:40+03:00

Бывший работник Роспотребнадзора получил два года условно. Фото: Иван ВИСЛОВ

За деньги представитель контролирующего органа закрыл глаза при проверках в магазинах

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В Клинцах приговор выслушали бывший сотрудник Роспотребнадзора и врач городской больницы. Первого обвиняли в получении взятки, второго - в посредничестве.

Выяснилось, что в апреле прошлого года сотрудник надзорного ведомства получил 30 тысяч рублей за то, что закрыл глаза при проверке магазинов в Клинцах и Красной Горе.

При этом посреднику - врачу - отдали 80 тысяч рублей, из которых 50 он оставил себе.

Суд признал мужчин виновными. Бывший работник Роспотребнадзора получил два года условно, также его лишили права занимать должности государственной и муниципальной службы на тот же срок. Посредника суд оштрафовал на 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU