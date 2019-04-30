2019-04-30T16:05:53+03:00
Происшествия

Начальник локомотивного депо Брянск-2 получил условный срок за мошенничество

Приговор вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА
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Бывший начальник локомотивного депо Брянск-2 получил два года условно за мошенничество. Приговор вынесли в Фокинском районном суде. Он уже вступил в законную силу.

- Руководителя задержали сотрудники регионального УФСБ и Брянского линейного отдела МВД на транспорте, - рассказывают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. – В январе прошлого года на него завели уголовное дело. Правоохранители выяснили, что начальник причастен к хищению имущества предприятия в крупном размере.

Во время следствия обвиняемый признал вину и возместил ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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