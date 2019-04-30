2019-04-30T15:36:13+03:00
Происшествия

В Стародубе осудили виновника смертельного ДТП

Водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку
Марина АНТОНОВА
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Приговор суда пока не вступил в законную силу.Приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Стародубе вынесли приговор виновнику смертельного ДТП. Авария случилась 25 октября прошлого года около половины пятого утра. 24-летний водитель ВАЗ-21102 ехал в селе Воронок со скоростью 70 километров в час. Он отвлекся от дороги и сбил велосипедистку, которая двигалась по правилам. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель уехал с места ДТП, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Виновник аварии получил два года и один месяц колонии-поселения. Брянца лишили водительских прав на два года. К тому же, он должен выплатить один миллион рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации за моральный вред.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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