2019-04-30T14:56:10+03:00
Общество

Брянские полицейские проверят танец девушки на Кургане Бессмертия

Наказать танцовщицу вряд ли получится
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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Брянские полицейские проверят видеоролик с танцами девушки на памятнике на Кургане Бессмертия. Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального УМВД, личность танцовщицы уже установили.

Жительница Брянска опубликовала в сети видеоролик с откровенным танцем на звезде на Кургане Бессмертия в понедельник, 29 апреля. Этим вызвала ожесточенные споры среди горожан. Кто-то считает поступок девушки недопустимым, особенно накануне праздника 9 Мая. Другим танец понравился. Мнения горожан в различных опросах в соцсети разделились почти поровну. Некоторые брянцы предложили девушке переместиться вниз в парк Соловьи и устроить мастер-класс по танцам.

Наказать возмутительницу общественного спокойствия вряд ли получится. Девушка не совершила преступления и не нарушила общественный порядок. Возможно, пренебрегла моральными нормами. За что получает общественное порицание, но и свою минуту славы одновременно.

Напомним, похожая история случилась в Почепе в 2015 году. Школьницы станцевали тверк и сняли видео. Местом для съемок они выбрали Октябрьскую площадь, где находится памятник воинам Брянского фронта, освобождавшим Почеп от немецко-фашистских захватчиков. Танец почепских школьниц не оставил равнодушным ни прокуратуру, ни региональный департамент образования. В итоге, сотрудники районной администрации провели с девушками беседу о недопустимости такого поведения. На этом все успокоилось.

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Танец на Кургане Бессмертия в Брянске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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