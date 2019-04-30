В Брянской области обещают заморозки 1 мая
Синоптики обещают местами до минус двух градусов
Из-за подобных погодных условий возможна гибель растений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Брянской области утром 1 мая обещают заморозки. По прогнозам синоптиков, местами температура воздуха понизится до минус двух.
- Из-за подобных погодных условий возможна гибель сельскохозяйственных культур, -говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - В случае возникновения ЧП, нужно звонить по телефону службы спасения или по телефону доверия.
ВАЖНО
Куда звонить?
«01», с мобильного телефона – «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832)443-000
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU