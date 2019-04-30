В Брянской области обещают заморозки 1 мая

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-30T15:13:40+03:00

Синоптики обещают местами до минус двух градусов

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В Брянской области утром 1 мая обещают заморозки. По прогнозам синоптиков, местами температура воздуха понизится до минус двух.

- Из-за подобных погодных условий возможна гибель сельскохозяйственных культур, -говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - В случае возникновения ЧП, нужно звонить по телефону службы спасения или по телефону доверия.

ВАЖНО

Куда звонить?

«01», с мобильного телефона – «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832)443-000

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ИСТОЧНИК KP.RU