В Брянске будут судить водителя, который сбил подростка и уехал

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-30T13:45:34+03:00

Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Советском районном суде. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брянске будут судить водителя, который сбил 13-летнего подростка и уехал. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 7 марта на переулке Пилотов в Советском районе. 19-летний автомобилист ехал за рулем «Фольксвагена Поло» со стороны улицы Костычева в сторону улицы Авиационной. Мальчик перебегал в этом время дорогу. Подросток получил тяжелые травмы.

- После происшествия водитель не остановился и скрылся с места ДТП, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Автомобилиста нашли полицейские.

Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Советском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU