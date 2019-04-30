Мы против свалок! А вы?

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-30T12:55:41+03:00

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После встречи генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» Владимира Чашникова с главой города Брянска Александром Хлиманковым, которая состоялась на прошлой неделе, в областном центре стали устанавливать первые фото-видеоловушки.

По словам Владимира Чашникова, предложение главы города – ловить нарушителей, которые устаивают несанкционированные свалки или недобросовестных предпринимателей, которые выбрасывают свой мусор в бытовые контейнеры, за которые платят жители, чтобы потом оштрафовать – отличная мера воздействия. Поэтому совместно с Департаментом природных ресурсов Брянской области и при поддержке главы города региональный оператор по обращению с ТКО в начале этой недели установил первые фото-видеоловушки.

Не для кого не секрет, что от несанкционированных свалок страдают овраги, леса, реки и экология региона в целом, поэтому региональный оператор надеется на сотрудничество и поддержку органов муниципальной власти и просит направить предложения с адресами тех мест в районах, где необходимо установить подобные фото-видеокамеры слежения.

- Кроме того, каждый житель области может внести свой вклад в сохранение природы и позаботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье будущих поколений. Для этого нужно не только самим выбрасывать мусор в контейнеры и поддерживать инициативу раздельного сбора отходов – если у вас во дворе установлены специальные ящики, то складывать картон и пластиковые бутылки отдельно, но и предотвращать создание несанкционированных свалок. Региональный оператор по обращению с ТКО будет поощрять ценными подарками тех сознательных и небезразличных в брянской земле граждан, которые будут присылать нам видео нарушений в сфере обращения с ТКО, - заявил генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Чтобы принять активное участие в сохранении экологии и получить ценный приз от регионального оператора по обращению с ТКО, нужно снять правонарушение так, чтобы были видны номера машины и лица людей, которые создают несанкционированную свалку или выбрасывают строительные отходы в контейнер для бытовых, и прислать видео на электронный адрес ОАО «Чистая планета»: info@chplanet.ru с пометкой : «Я против свалок!». В письме необходимо указать место и время, где произошел инцидент и свои контактные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU