2019-04-30T12:12:39+03:00
Общество

ЛДРП соберет брянцев на митинг 1 мая

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Всех, кто примет участие в праздничном митинге, ждут полезные подарки от ЛДПР.Всех, кто примет участие в праздничном митинге, ждут полезные подарки от ЛДПР.
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Праздничные митинги 1 мая пройдут по всей России под лозунгами «Уважать людей труда!», «ЛДПР - это мир!», «Встречай май с ЛДПР!», «Рабочие места – гражданам России!», «ЛДПР-труд-май!», «Дать работу молодым!», «Трудящиеся под защитой ЛДПР!». В Брянске участники мероприятия соберутся на площади Революции в Советском районе перед цирком в 13 часов.

Брянское региональное отделение ЛДПР https://bryansk.ldpr.ru приглашает всех жителей Брянска и области вместе встретить праздник мира, весны и труда, зарядиться бодростью, оптимизмом, решимостью идти вперед и жить лучше, чем вчера.

Всех, кто примет участие в праздничном митинге, ждут полезные подарки от ЛДПР. Напомним, в Брянской области стартовала посевная добра, и участники мероприятия смогут бесплатно получить на площади перед цирком наборы для огородников от лидера партии Владимира Жириновского и брянского депутата Госдумы Бориса Пайкина. В комплекте - семена различных овощей и рабочие перчатки. Кстати, всего по области в ходе акции «Время сеять добро» будут розданы 50 тысяч таких наборов. Так что брянцы, пришедшие на митинг, с пользой встретят 1 мая вместе с ЛДПР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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