2019-04-30T13:24:43+03:00
Происшествия

Жителя Жирятино будут судить за убийство знакомого

По версии следствия, пьяный селянин поссорился с приятелем и ударил его ножом
Мария Дедкова
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54-летнего жителя села Жирятино предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, около 11 часов вечера 23 апреля он ударил ножом своего знакомого. Причиной трагедии, как полагают правоохранители, стала ссора.

- Пьяный селянин находился на улице Заводской и поругался с 39-летним знакомым, - рассказывают подробности в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемый ударил приятеля ножом, причинив не совместимое с жизнью ранение.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшедшего. Обвиняемого арестовали. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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