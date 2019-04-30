Жителя Жирятино будут судить за убийство знакомого
54-летнего жителя села Жирятино предъявили обвинение в убийстве.
По версии следствия, около 11 часов вечера 23 апреля он ударил ножом своего знакомого. Причиной трагедии, как полагают правоохранители, стала ссора.
- Пьяный селянин находился на улице Заводской и поругался с 39-летним знакомым, - рассказывают подробности в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемый ударил приятеля ножом, причинив не совместимое с жизнью ранение.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшедшего. Обвиняемого арестовали. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU