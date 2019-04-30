В Клинцах волонтеры отремонтируют старинный деревянный дом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-30T10:45:01+03:00

Фестиваль «Том Сойер Фест» пройдет в брянском городке в августе

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В Клинцах волонтеры задумали отремонтировать старинный деревянный дом на улице Льва Толстого. В августе в брянском городке пройдет фестиваль «Том Сойер Фест», сообщают организаторы в соцсетях.

Одноэтажный жилой дом в стиле модерн был построен в 1926 году. Он расположен в центре города. До наших дней сохранился фасад здания и элементы оригинальной отделки. Дом не является объектом культурного наследия, поэтому работы могут проводить добровольцы без получения специальных разрешений.

Волонтеры отремонтируют фасад дома и благоустроят территорию вокруг. Организаторы обещают устраивать мастер-классы, концерты, экскурсии и кинопоказы во время фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU