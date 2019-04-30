Ушла из жизни старейший преподаватель Брянского госуниверситета Нина Сопова

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-30T10:21:55+03:00

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Ушла из жизни старейший преподаватель Брянского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент Нина Сопова. Она скончалась 29 апреля, сообщают на сайте университета. Нине Константиновне было 88 лет.

Нина Сопова родилась в 1930 году в Алма-Ате. Окончила МГУ имени Ломоносова. В 1954 году начала работать учителем истории в школе Южно-Сахалинске. 35 лет она проработала в Брянске. Прошла путь от доцента кафедры истории до декана исторического факультета БГУ.

Нина Константинова удостоена звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда», награждена различными грамотами.

Редакция «Комсомольской правды» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Нины Константиновны.

Фото: Брянский государственный университет.

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ИСТОЧНИК KP.RU