Ушла из жизни старейший преподаватель Брянского госуниверситета Нина Сопова
Ушла из жизни старейший преподаватель Брянского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент Нина Сопова. Она скончалась 29 апреля, сообщают на сайте университета. Нине Константиновне было 88 лет.
Нина Сопова родилась в 1930 году в Алма-Ате. Окончила МГУ имени Ломоносова. В 1954 году начала работать учителем истории в школе Южно-Сахалинске. 35 лет она проработала в Брянске. Прошла путь от доцента кафедры истории до декана исторического факультета БГУ.
Нина Константинова удостоена звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда», награждена различными грамотами.
Редакция «Комсомольской правды» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Нины Константиновны.
Фото: Брянский государственный университет.
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ИСТОЧНИК KP.RU