2019-04-30T08:59:43+03:00
Происшествия

Под Брянском ищут пропавшего 77-летнего пенсионера

Последний раз Алентина Кудрявцева видели в поселке Свень-Транспортная 28 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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Под Брянском ищут пропавшего 77-летнего Алентина Кудрявцева. Пожилого мужчину последний раз видели 28 апреля в поселке Свень-Транспортная. Он нуждается в медицинской помощи.

Ночью на поиски выезжали волонтеры, сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт Брянск». Пенсионера искали в поселке и в ближайших лесах.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в серые брюки, рубашку-ветровку защитного цвета, обут в темные туфли.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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