Под Брянском ищут пропавшего 77-летнего пенсионера
Под Брянском ищут пропавшего 77-летнего Алентина Кудрявцева. Пожилого мужчину последний раз видели 28 апреля в поселке Свень-Транспортная. Он нуждается в медицинской помощи.
Ночью на поиски выезжали волонтеры, сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт Брянск». Пенсионера искали в поселке и в ближайших лесах.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в серые брюки, рубашку-ветровку защитного цвета, обут в темные туфли.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU