2019-04-30T08:34:00+03:00
Происшествия

В Навлинском районе потушили лесной пожар

От места ЧП до ближайшего населенного пункта – почти 6 километров
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Навлинском районе потушили лесной пожар, который произошел в понедельник, 29 апреля. Сообщение о возгорании лесной подстилки поступило на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 17.35. На место выехали лесопожарная служба и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

От места ЧП до ближайшего населенного пункта, деревни Кольцовка, 5,7 километра. Угрозы того, что огонь перекинется на жилые дома, не было.

Прибыв на место, пожарные увидели горение лесной подстилки на площади 0,9 гектар. В семь часов вечера пожар полностью потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время ЧП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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