2019-04-29T18:31:48+03:00
Спорт

Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала призером этапа кубка России

Соревнования проходили в Саранске
Мария Дедкова
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Наша спортсменка планирует принять участие на Олимпиаде-2020.Наша спортсменка планирует принять участие на Олимпиаде-2020.
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Брянская велогонщица удачно выступила на третьем этапе кубка России по велоспорту ВМХ. Соревнования завершились на днях в Саранске. По традиции этап кубка состоял из двух соревновательных дней. На турнире Татьяна Капитанова дважды финишировала третьей, рассказывают в управлении физкультуры и спорта Брянской области. По сумме двух дней соревнований воспитанница Александра Алипченкова также заняла третье место. Напомним, спортсменка планирует принять участие на Олимпиаде-2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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