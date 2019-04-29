В Брянске создатель нарколаборатории получил пять лет колонии
Брянец, устроивший у себя дома нарколабораторию, получил пять лет колонии.
Выяснилось, что в 2012 году горожанин выращивал запрещенные растения. В 2017 году приспособил сарай для выращивания конопли: установил специальные системы вентиляции, освещения, водоснабжения. Результаты своих трудов брянец продавал.
Накрыли подпольную нарколабораторию в прошлом году. Из незаконного оборота изъяли 73 кактуса и больше одного килограмма марихуаны.
Суд приговорил виновного к пяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU