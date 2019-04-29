В Брянске создатель нарколаборатории получил пять лет колонии

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-29T18:21:50+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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Брянец, устроивший у себя дома нарколабораторию, получил пять лет колонии.

Выяснилось, что в 2012 году горожанин выращивал запрещенные растения. В 2017 году приспособил сарай для выращивания конопли: установил специальные системы вентиляции, освещения, водоснабжения. Результаты своих трудов брянец продавал.

Накрыли подпольную нарколабораторию в прошлом году. Из незаконного оборота изъяли 73 кактуса и больше одного килограмма марихуаны.

Суд приговорил виновного к пяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU