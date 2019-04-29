Глава села из Гордеевского района и ее дочь получили сроки за мошенничество с «чернобыльским» жильем

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-29T17:15:57+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как установили в суде, ущерб от аферы превысил миллион рублей

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Глава Мирнинской сельской администрации Гордеевского района и ее дочь осудили за мошенничество с «чернобыльским» жильем.

Как установил суд, в 2013 году чиновница и ее родственница предоставили в региональный департамент строительства поддельные документы, по которым им выдали компенсацию.

Ущерб федеральному бюджету составил 1,2 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд признал женщин виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Чиновница получила 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, она 5 лет не может занимать должности в органах местного самоуправления. Дочь госсслужащей получила 3 года колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU