В Брянске расширят улицу Литейную

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-29T16:10:25+03:00

Здесь не только заменят асфальт, но оборудуют тротуары, также на улице установят новые светодиодные светильники. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В этом году ремонт ждет улицу Литейную. Протяженность участка составит 5,3 километра - от Литейного моста до улицы 50-й Армии, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Здесь не только заменят асфальт, но оборудуют тротуары, также на улице установят новые светодиодные светильники. На участке дороги от улицы Кромской до улицы Куйбышева появится ливневая канализация. Все пешеходные переходы оснастят светофорами с кнопками вызова, а по краям проезжей части установят пешеходные металлические ограждения. Новый светофор появится и на примыкании улицы 50-й Армии к улице Литейной.

Для общественного транспорта обустроят новые заездные карманы. От улицы Дружбы до улицы 50-й Армии проезжую часть расширят. Также дополнительные полосы для поворота направо при движении от Литейного моста появятся на пересечениях улицы Литейной с улицами 22-го Съезда КПСС и Ново-Советской.

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ИСТОЧНИК KP.RU