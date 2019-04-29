Брянские студенты устроили флорбольные баталии

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-29T15:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициативная группа студентов и преподаватели физкультуры одного из брянских колледжей обратилась в региональное отделение ЛДПР с предложением принять участие в организации турнира по флорболу - хоккею с мячом в зале. И это предложение не осталось без внимания.

В соревнованиях приняли участие восемь команд юношей, которые в острой борьбе выявили победителя. На церемонии награждения призеры получили не только почетные дипломы и грамоты, но и практичные подарки от ЛДПР. Их ребятам вручил руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе, председатель постоянного комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Сергей Антошин.

По его словам, «ЛДПР помогает в проведении любых спортивных турниров, когда получает приглашение». «Мы откликнулись и провели соревнования по флорболу. Пусть они небольшие, среди студенческого коллектива. Но турнир получился очень яркими и эмоциональными, по-спортивному жестким и бескомпромиссным. Очень много участников, и мы с удовольствием наградили победителей и призеров. Приготовили для них очень много подарков. Вручили ребятам спортивные сумки и разные сувениры, - сказал Сергей Антошин. - И пользуясь случаем, хочу обратиться к спортивным организациям, дворовым командам. Мы с удовольствием будем поддерживать любые начинания, лишь бы только была инициатива. Сейчас подзабыты такие турнира, как «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Для ЛДПР очень важно, чтобы они возродились. Мы и дальше будем дарить подарки, награждать лучших».

Как сказал депутат Брянской областной Думы, «ЛДПР поддержит любые начинания молодежи, которые направлены на оздоровление нашего общества». Занятия физкультурой и спортом постепенно становятся неотъемлемой частью повседневной жизни брянцев. В области идет строительство большого числа спортивных объектов - бассейнов, Ледовых дворцов, Дворца спортивных единоборств, стадионов.

«Такого раньше не было. Но ведь еще нужно, чтобы они были заполнены людьми. Поэтому ЛДПР призывает прежде всего молодежь Брянской области активно заниматься спортом, и мы будем ей помогать в этом стремлении на всех уровнях», - резюмировал Сергей Антошин.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU