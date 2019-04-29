2019-04-29T15:49:08+03:00
Общество

В Дятькове автомобильную дорогу реконструировали без разрешения

Директора фирмы-подрядчика оштрафовали на 20 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Работы выполнили с отклонением от нормативов.Работы выполнили с отклонением от нормативов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В брянском городе Дятьково автомобильную дорогу на улице Ленина реконструировали без разрешения на строительство, которое нужно было получить. Этим подрядчик нарушил требования Градостроительного кодекса.

На дороге обустроили кольцевой перекресток. Работы выполнили с отклонением от нормативов по радиусу круга, ширине проезжей части перед перекрестком. Кроме того, на дороге не установили дорожные знаки и не нанесли разметку.

На директора фирмы-подрядчика завели административное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Государственная строительная инспекция Брянской области оштрафовала руководителя на 20 тысяч рублей.

От главы администрации Дятьковского района и директора строительной организации потребовали устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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