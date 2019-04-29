В Дятькове автомобильную дорогу реконструировали без разрешения
В брянском городе Дятьково автомобильную дорогу на улице Ленина реконструировали без разрешения на строительство, которое нужно было получить. Этим подрядчик нарушил требования Градостроительного кодекса.
На дороге обустроили кольцевой перекресток. Работы выполнили с отклонением от нормативов по радиусу круга, ширине проезжей части перед перекрестком. Кроме того, на дороге не установили дорожные знаки и не нанесли разметку.
На директора фирмы-подрядчика завели административное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Государственная строительная инспекция Брянской области оштрафовала руководителя на 20 тысяч рублей.
От главы администрации Дятьковского района и директора строительной организации потребовали устранить нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU