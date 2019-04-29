В Брянске при капремонте крыши подрядчик похитил 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-29T15:20:11+03:00

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В Брянске при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома в Володарском районе похитили больше 170 тысяч рублей. Прокуратура проверила качество ремонта кровли в доме №68 на улице Пушкина.

- Фирма выполняла работы в доме в 2016 году, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Деньги на них были выделены из Регионального фонда капитального ремонта. Подрядчик получил средства в полном объеме.

Но во время проверки выяснилось, что строители использовали более низкие по качеству и более дешевые материалы, чем было предусмотрено в проектно-сметной документации. Металлический профнастил был меньшей толщины, утеплитель – тоньше. Обманом подрядчик похитил больше 170 тысяч рублей.

В итоге правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU