2019-04-29T14:06:23+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить организатора и персонал подпольного казино

Прокурор утвердит обвинительное заключение
Мария Дедкова
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По версии следствия, подпольное казино работало с ноября 2017 по июнь 2018-го.По версии следствия, подпольное казино работало с ноября 2017 по июнь 2018-го.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске под суд пойдут 11 человек, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, подпольное казино работало с ноября 2017 по июнь 2018 года в двух помещениях в Фокинском и Володарском районах.

- После получения денег клиенты получали доступ к сайтам с азартными играми, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Организатором преступной группы стал житель Брянска, который с помощью доверенных лиц арендовал помещения и подобрал персонал. Все участники преступной группы знали о противоправном характере своей деятельности и стали фигурантами уголовного дела.

Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем бумаги отправят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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