Семена от ЛДПР всей Брянщине

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-29T12:50:19+03:00

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Акция «Время сеять добро» стартовала по всей Брянской области. Уже в минувшие выходные активисты ЛДПР стали раздавать брянцам посевные наборы от Владимира Жириновского и Бориса Пайкина, в комплект которых входят и рабочие перчатки. В ходе акции будут розданы 50 тысяч наборов семян и такое же количество перчаток с логотипом ЛДПР.

Так, в понедельник, 29 апреля, и во вторник, 30 апреля, их можно будет получить с 16 до 20 часов во Дворце культуры имени Дмитрия Медведева по улице Клинцовской, дом 60, в Бежицком районе и в Доме культуры поселка Октябрьский по улице Мало-Озерной, дом 3. В майские праздники активисты партии продолжат распространение семян с «грядки Жириновского» и рабочих перчаток по районам области и Брянска, в садоводческих обществах.

6 мая, посевные наборы активисты ЛДПР будут раздавать перед праздничным концертом в ДК имени Д. Медведева. А 8 мая выдача продолжится с 10 до 11 часов в поселке Отрадном возле школы № 43, а с 14 до 16 часов на площади перед поселковым Домом культуры по улице Мало-Озерной, дом 3. Подарки к посевной добра ждут и жителей Бежичей, членов садоводческих товариществ «Лужана» и «Природа».

Набор огородника также бесплатно можно получить в главном офисе регионального отделения ЛДПР в Брянске и во время митинга, приуроченного ко Дню международной солидарности трудящихся, который пройдет 1 мая в 13:00 на площади Революции в Советском районе Брянска, перед цирком.

ИСТОЧНИК KP.RU