2019-04-29T12:50:19+03:00
Политика

Семена от ЛДПР всей Брянщине

На Брянщине настало «время сеять добро»
Мария Иванова
Поделиться:
Акция «Время сеять добро» стартовала по всей Брянской областиАкция «Время сеять добро» стартовала по всей Брянской области
Изменить размер текста:

Акция «Время сеять добро» стартовала по всей Брянской области. Уже в минувшие выходные активисты ЛДПР стали раздавать брянцам посевные наборы от Владимира Жириновского и Бориса Пайкина, в комплект которых входят и рабочие перчатки. В ходе акции будут розданы 50 тысяч наборов семян и такое же количество перчаток с логотипом ЛДПР.

Так, в понедельник, 29 апреля, и во вторник, 30 апреля, их можно будет получить с 16 до 20 часов во Дворце культуры имени Дмитрия Медведева по улице Клинцовской, дом 60, в Бежицком районе и в Доме культуры поселка Октябрьский по улице Мало-Озерной, дом 3. В майские праздники активисты партии продолжат распространение семян с «грядки Жириновского» и рабочих перчаток по районам области и Брянска, в садоводческих обществах.

6 мая, посевные наборы активисты ЛДПР будут раздавать перед праздничным концертом в ДК имени Д. Медведева. А 8 мая выдача продолжится с 10 до 11 часов в поселке Отрадном возле школы № 43, а с 14 до 16 часов на площади перед поселковым Домом культуры по улице Мало-Озерной, дом 3. Подарки к посевной добра ждут и жителей Бежичей, членов садоводческих товариществ «Лужана» и «Природа».

Набор огородника также бесплатно можно получить в главном офисе регионального отделения ЛДПР в Брянске и во время митинга, приуроченного ко Дню международной солидарности трудящихся, который пройдет 1 мая в 13:00 на площади Революции в Советском районе Брянска, перед цирком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске будут судить организатора и персонал подпольного казино
В Брянске девушка станцевала на звезде на Кургане Бессмертия
Подробности ДТП на выезде из Брянска: пострадали два человека
Детсад «Аленка» в Карачеве преобразится благодаря Борису Пайкину
На прошлой неделе брянцы "подарили" мошенникам больше 200 тысяч рублей
В Стародубском районе не следили за артезианскими скважинами
Житель Мглина, поднявший руку на участкового, получил условный срок
В Карачевском районе в сгоревшем доме пострадал человек
В Брянске спасатели вызволили провалившегося в колодец теленка
На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек
В Новозыбкове пьяный автомобилист во дворе дома сбил пешехода
Вице-спикер Брянской облдумы Юрий Гапеенко выслушает приговор 6 мая
Подробности ДТП под Брянском: 29-летнего автомобилиста госпитализировали
На выезде из Брянска произошло массовое ДТП
В Брянске на улице Ульянова водитель иномарки сбил двух пешеходов
МЧС: Пасхальные службы в Брянской области прошли без происшествий
В Пасхальную ночь в Кафедральный собор Брянска привезли благодатный огонь из Иерусалима
На трассе под Брянском перевернулась легковушка
На Пасху в Брянской области обещают грозу и сильный ветер
В Брянске столкнулись троллейбус и легковушка
Во время пасхальной службы в брянских храмах будут дежурить пожарные
Анна Кузнецова рассказала о состоянии истощенного мальчика из Брянской области
Брянская гимназия №1 оказалась на втором месте среди сотни престижных школ страны