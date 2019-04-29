Подробности ДТП на выезде из Брянска: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-29T12:05:18+03:00

По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 отвлекся от управления. Фото: vk.com, Vera Zaxarushkina

Медики оказали им первую помощь и отпустили домой, назначив лечение

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 28 апреля, на выезде из Брянска. Около 9.10 здесь столкнулись четыре автомобиля.

По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 отвлекся от управления и врезался в остановившийся впереди "Киа Серато" под управлением 31-летнего водителя. От удара вторая легковушка проехала вперед и задела "Хендай Джетс". Последний же столкнулся с "Фольксваген Тигуан".

В ДТП пострадали двое, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 61-летняя пассажирка ВАЗа поранила подбородок. Ее 63-летний спутник ушиб грудь. Медики оказали пострадавшим первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU