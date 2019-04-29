2019-04-29T12:05:18+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на выезде из Брянска: пострадали два человека

Медики оказали им первую помощь и отпустили домой, назначив лечение
Мария Дедкова
Поделиться:
По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 отвлекся от управления. Фото: vk.com, Vera ZaxarushkinaПо предварительной информации, 33-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 отвлекся от управления. Фото: vk.com, Vera Zaxarushkina
Изменить размер текста:

Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 28 апреля, на выезде из Брянска. Около 9.10 здесь столкнулись четыре автомобиля.

По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 отвлекся от управления и врезался в остановившийся впереди "Киа Серато" под управлением 31-летнего водителя. От удара вторая легковушка проехала вперед и задела "Хендай Джетс". Последний же столкнулся с "Фольксваген Тигуан".

В ДТП пострадали двое, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 61-летняя пассажирка ВАЗа поранила подбородок. Ее 63-летний спутник ушиб грудь. Медики оказали пострадавшим первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске будут судить организатора и персонал подпольного казино
В Брянске девушка станцевала на звезде на Кургане Бессмертия
Семена от ЛДПР всей Брянщине
Детсад «Аленка» в Карачеве преобразится благодаря Борису Пайкину
На прошлой неделе брянцы "подарили" мошенникам больше 200 тысяч рублей
В Стародубском районе не следили за артезианскими скважинами
Житель Мглина, поднявший руку на участкового, получил условный срок
В Карачевском районе в сгоревшем доме пострадал человек
В Брянске спасатели вызволили провалившегося в колодец теленка
На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек
В Новозыбкове пьяный автомобилист во дворе дома сбил пешехода
Вице-спикер Брянской облдумы Юрий Гапеенко выслушает приговор 6 мая
Подробности ДТП под Брянском: 29-летнего автомобилиста госпитализировали
На выезде из Брянска произошло массовое ДТП
В Брянске на улице Ульянова водитель иномарки сбил двух пешеходов
МЧС: Пасхальные службы в Брянской области прошли без происшествий
В Пасхальную ночь в Кафедральный собор Брянска привезли благодатный огонь из Иерусалима
На трассе под Брянском перевернулась легковушка
На Пасху в Брянской области обещают грозу и сильный ветер
В Брянске столкнулись троллейбус и легковушка
Во время пасхальной службы в брянских храмах будут дежурить пожарные
Анна Кузнецова рассказала о состоянии истощенного мальчика из Брянской области
Брянская гимназия №1 оказалась на втором месте среди сотни престижных школ страны