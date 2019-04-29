Детсад «Аленка» в Карачеве преобразится благодаря Борису Пайкину

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-29T11:50:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе рабочей поездки в Карачев руководители Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Госдумы Борис Пайкин и депутат облдумы Сергей Антошин побывали в детском саду «Аленка» и социальном приюте для детей и подростков. Цель визита - на месте решить проблемы этих учреждений, поскольку ЛДПР – это партия добрых дел.

Дошколята-ложкари подарили гостям необычный музыкальный номер. В свою очередь Борис Пайкин преподнес в подарок юным музыкантам современную звукоусиливающую колонку, чтобы праздники в «Аленке» стали еще ярче и интереснее.

Но главный подарок карачевским малышам из «Аленки» еще впереди. Несколько десятилетий в садике не менялись окна, которые уже не сохраняют тепло в холодное время года. Принято решение поставить около тридцати современных стеклопакетов, чтобы в помещениях было уютно и комфортно.

- Мы меняем окна, администрация делает кровлю, и мы надеемся, что к сентябрю детский сад подойдет в хорошем состоянии, и мы не будем переживать за наших детей, - сказал Борис Пайкин.

Ждали гостей и в карачевском социальном приюте для детей и подростков. Его воспитанники оказались в сложной жизненной ситуации, тем дороже внимание к ним. И здесь гостей ждал небольшой концерт. А потом мальчишкам и девчонкам вручили подарки. Летом очень пригодятся для активного отдыха на свежем воздухе футбольные и волейбольные мячи, наборы для игры в бадминтон.

А еще ребята попросили мороженое – взрослые обещали привезти самое вкусное. А на память о встрече в приюте остались фотографии воспитанников с депутатами Борисом Пайкиным и Сергеем Антошиным, которые в кооперации с исполнительной властью на местах шаг за шагом решают социальные проблемы Брянского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU