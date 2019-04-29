На прошлой неделе брянцы "подарили" мошенникам больше 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-29T12:03:31+03:00

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В Брянской области за прошлую неделю жертвами аферистов стали 10 человек. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, брянцы пополнили кошельки преступников на 211 000 рублей.

В половине случаев фигурировали телефонные мошенники. Они представлялись сотрудниками банков и описывали ситуации, в которые якобы попал абонент: подозрительный денежный перевод, одобрение кредитного займа... А чтобы «разобраться» в ситуации, злоумышленники просили данные банковской карты. Так четверо жителей Брянщины лишились 64 000 рублей.

Нередко телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции. На эту удочку «клюнул» 59-летний житель Советского района Брянска.

- За «выкуп» попавшего в беду родственника собеседник потребовал 80 000 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В аналогичной ситуации оказался и 24-летний Брянска. Он «помог» знакомому на 17 000 рублей.

Жертвой интернет-аферистов стала 46-летняя жительница Дятьковского района. Она опубликовала в сети объявление о продаже дома, и вскоре ей позвонил потенциальный покупатель. Мужчина выразил желание сразу перевести аванс и попросил помощи потерпевшей. Та выполнила все продиктованные собеседником операции на банкомате и осталась без 14 тысяч рублей. Точно также пострадала 28-летняя бежичанка, которая хотела продать собаку. С ее счетов мошенники сняли 4000 рублей.

В этом же ряду – 36-летняя жительница Володарского района Брянска. Через сайт объявлений она попыталась купить бытовую технику.

- Она совершила три платежных операции, но «продавец» уверял, что деньги за товар так и не пришли, - говорят в пресс-службе. – В результате женщина перевела мошенникам почти 25 000 рублей. На сайте бесплатных объявлений 7 тысяч рублей «оставил» 36-летний житель Брянска.

По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

БДИ!

Как не стать жертвой мошенника

- Операции с банковскими картами и счетами не ведутся по телефону. Для этого вам придется прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не выполняйте действий с банкоматом, результат которых вам не известен.

- Не сообщайте собеседникам CVV-кода с оборотной стороны банковской карты, а также кода подтверждения операции денежного перевода, приходящего на мобильный номер в SMS-сообщении. Также не выполняйте с банкоматом операций, результат которых вам не известен.

- Не верьте незнакомцам, представляющимся сотрудниками силовых структур и предлагающим платную помощь в решении проблем ваших родственников, которые могут попасть в тюрьму за совершение тяжкого преступления. В такой ситуации следует немедленно прервать телефонный разговор и связаться с близким человеком, от имени которого выступал «доброжелатель».

Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU