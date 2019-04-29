В Стародубском районе не следили за артезианскими скважинами
За непорядок на артезианских скважинах в Стародубском районе ответят чиновники и коммунальщики. Состояние источников водоснабжения проверила прокуратура, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Выяснилось, что местная администрация не разработала проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на артезианских скважинах, расположенных на территории Десятуховского, Мишковского, Гарцевского сельских поселений. Все они находятся в пользовании МУП ЖКХ Стародубского района.
Кроме того, у скважин нет ограждений.
- Суд обязал администрации сельских поселений и коммунальные службы Стародубского района устранить нарушения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU