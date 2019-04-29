В Стародубском районе не следили за артезианскими скважинами

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-29T10:45:35+03:00

За устранением нарушений будет следить прокуратура. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

За непорядок на артезианских скважинах в Стародубском районе ответят чиновники и коммунальщики. Состояние источников водоснабжения проверила прокуратура, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выяснилось, что местная администрация не разработала проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на артезианских скважинах, расположенных на территории Десятуховского, Мишковского, Гарцевского сельских поселений. Все они находятся в пользовании МУП ЖКХ Стародубского района.

Кроме того, у скважин нет ограждений.

- Суд обязал администрации сельских поселений и коммунальные службы Стародубского района устранить нарушения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU