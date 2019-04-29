2019-04-29T10:45:35+03:00
Общество

В Стародубском районе не следили за артезианскими скважинами

Возле питьевых источников не установили ограждения
Ольга УМАРОВА
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За устранением нарушений будет следить прокуратура.За устранением нарушений будет следить прокуратура.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За непорядок на артезианских скважинах в Стародубском районе ответят чиновники и коммунальщики. Состояние источников водоснабжения проверила прокуратура, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выяснилось, что местная администрация не разработала проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на артезианских скважинах, расположенных на территории Десятуховского, Мишковского, Гарцевского сельских поселений. Все они находятся в пользовании МУП ЖКХ Стародубского района.

Кроме того, у скважин нет ограждений.

- Суд обязал администрации сельских поселений и коммунальные службы Стародубского района устранить нарушения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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