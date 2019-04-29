Житель Мглина, поднявший руку на участкового, получил условный срок

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-29T09:50:05+03:00

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В Мглине прошел суд над местным жителем, который ударил участкового. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, конфликт произошел в октябре прошлого года. Полицейский приехал по вызову от жительницы Мглина, которая пожаловалась на то, что ее избил пьяный супруг.

Когда участковый призвал к порядку 37-летнего мужчину, тот толкнул его и ударил рукой в плечо.

На агрессора завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - говорят в прокуратуре. - Суд признал это обстоятельство смягчающим и назначил мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU