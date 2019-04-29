В Карачевском районе в сгоревшем доме пострадал человек
Эксперты выясняют, что стало причиной пожара
Загорелся частный двухквартирный дом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Под Карачевом при пожаре пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, о ЧП стало известно около девяти вечера в воскресенье, 28 апреля. В дежурную смену поступило сообщение о пожаре в деревне Алексеева в Карачевском районе.
На место выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. Спасатели обнаружили, что загорелся частный двухквартирный дом. Около половины одиннадцатого вечера его полностью потушили.
- Есть пострадавший, - говорят в МЧС. - Причины пожара установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU