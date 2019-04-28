В Брянске спасатели вызволили провалившегося в колодец теленка
В Брянске спасателям пришлось вызволять из беды теленка. ЧП произошло в воскресенье, 28 апреля. Об этом в Центр управления в кризисных ситуациях сообщил очевидец.
Оказалось, что в поселке Большое Полпино теленок провалился в технический колодец глубиной около пяти метров.
- На помощь поспешили сотрудники дежурного звена поисково-спасательной службы Брянской области: Роман Павлов, Юрий Петрушин, Роман Будник, Михаил Карпенко и Андрей Василевский, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Спасатели спустились в колодец, обвязали животное веревкой, вытащили живого теленка и передали его хозяевам.
Спасатели спустились в колодец, обвязали животное веревкой и вытащили его.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU