2019-04-28T18:01:12+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек

Всех их госпитализировали
Мария Дедкова
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77-летний водитель за рулем "Крайслер Цирус" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Мэтрикс" под управлением 53-летнего водителя.Фото: "Типичный Брянск"77-летний водитель за рулем "Крайслер Цирус" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Мэтрикс" под управлением 53-летнего водителя.Фото: "Типичный Брянск"
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На трассе под Брянском в воскресенье, 28 апреля, столкнулись две иномарки. ДТП произошло около 14.20 на 145-м километре автодороги «Орел-Смоленск» в Брянском районе.

По предварительной информации, 77-летний водитель за рулем "Крайслер Цирус" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Мэтрикс" под управлением 53-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель первой иномарки и три пассажира, в том числе один ребенок , и два пассажира второго автомобиля. С различными травмами их доставили в медучреждения.

По результатам медицинского освидетельствования оба водителя трезвы. - В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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