На выезде из Брянска произошло массовое ДТП
Город встал в пробке
Фото: vk.com, Vera Zaxarushkina
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На выезде из Брянска произошла массовая автоавария. Неподалеку от памятника воинам-водителям столкнулись четыре автомобиля. Фотографии с места ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 28 апреля, появились в соцсетях.
Машины получили механические повреждения. Однако образовалась большая пробка. Как пишут в комментариях, затор растянулся до остановки «Завод Литий».
Фото: vk.com, Оленька Владимировна
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ИСТОЧНИК KP.RU