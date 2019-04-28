2019-04-28T11:44:20+03:00
Происшествия

На выезде из Брянска произошло массовое ДТП

Город встал в пробке
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Vera ZaxarushkinaФото: vk.com, Vera Zaxarushkina
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На выезде из Брянска произошла массовая автоавария. Неподалеку от памятника воинам-водителям столкнулись четыре автомобиля. Фотографии с места ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 28 апреля, появились в соцсетях.

Машины получили механические повреждения. Однако образовалась большая пробка. Как пишут в комментариях, затор растянулся до остановки «Завод Литий».

Фото: vk.com, Оленька Владимировна

Фото: vk.com, Оленька Владимировна

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ИСТОЧНИК KP.RU

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