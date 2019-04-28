Вице-спикер Брянской облдумы Юрий Гапеенко выслушает приговор 6 мая
Зампредседателю Брянской областной Думы Юрию Гапеенко вынесут приговор 6 мая. Именно на этот день назначено заседание Советского районного суда по делу вице-спикера регионального парламента.
Напомним, Юрия Гапеенко обвиняют в получении трех взяток на общую сумму 240 тысяч рублей. Передача последней происходила под контролем сотрудников регионального УФСБ. По версии следствия, народный избранник за деньги пообещал покровительствовать интересам фирмы, занимающейся мусором в области.
На последнем заседании прокурор попросил для парламентария 8 лет колонии строгого режима и штраф 12 миллионов рублей. А также депутата требуют лишить права 10 лет занимать должности в органах власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU