В Новозыбкове пьяный автомобилист во дворе дома сбил пешехода

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-28T17:10:39+03:00

Водитель за рулем ГАЗа-310221 при движении задним ходом со двора частного дома сбил пешехода, который находился сзади автомобиля. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Новозыбкове на улице Чкалова под колеса легковушки угодил 34-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля около 21.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем ГАЗа-310221 при движении задним ходом со двора частного дома сбил пешехода, который находился сзади автомобиля.

В ДТП 34-летний мужчина получил перелом бедра и травму живота. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

У водителя установили алкогольное опьянение.

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ИСТОЧНИК KP.RU