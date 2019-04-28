В Новозыбкове пьяный автомобилист во дворе дома сбил пешехода
34-летнего мужчину госпитализировали
Водитель за рулем ГАЗа-310221 при движении задним ходом со двора частного дома сбил пешехода, который находился сзади автомобиля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Новозыбкове на улице Чкалова под колеса легковушки угодил 34-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля около 21.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем ГАЗа-310221 при движении задним ходом со двора частного дома сбил пешехода, который находился сзади автомобиля.
В ДТП 34-летний мужчина получил перелом бедра и травму живота. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
У водителя установили алкогольное опьянение.
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ИСТОЧНИК KP.RU