Подробности ДТП под Брянском: 29-летнего автомобилиста госпитализировали

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-28T14:06:21+03:00

По словам пользователей в соцсетях, водитель обгонял ехавшие впереди автомобили по обочине. Фото: vk.com, Ольга Ратникова

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 27 апреля, на трассе возле поселка Мичуринский.

Как уточняют в областной Госавтоинспекции, все случилось около 17.45. По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем "Деу" не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у автомобилиста перелом ребер, травматический пневмонит и эмфизему легких. Пострадавшего госпитализировали в Брянскую областную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU