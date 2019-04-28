В Брянске на улице Ульянова водитель иномарки сбил двух пешеходов
После осмотра медиков мужчину и женщину отпустили домой
Пострадавшие обратились в городскую больницу №1, там им оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.Фото: Алексей ФОКИН
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В Бежицком районе Брянска в субботу, 27 апреля произошло ДТП. Около 13.30 на улице Ульянова под колеса иномарки попали два пешехода, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем "Хонды" сбил мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре.
В ДТП пострадали оба пешехода. 51-летняя женщина получила ушиб головы, поранила ногу и руку. 52-летний мужчина сломал ногу. Пострадавшие обратились в городскую больницу №1, там им оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU