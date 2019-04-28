2019-04-28T09:43:32+03:00
Общество

МЧС: Пасхальные службы в Брянской области прошли без происшествий

Пожарные дежурили в 145 храмах
Мария Дедкова
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Нарушений правил пожарной безопасности не зафиксировали.Нарушений правил пожарной безопасности не зафиксировали.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В ночь с 27 на 28 апреля в православных храмах Брянской области прошли пасхальные богослужения. Для обеспечения безопасности 145 храмах дежурили сотрудники МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. Нарушений правил пожарной безопасности не зафиксировали. Службы прошли без происшествий.

Напомним, как говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС, профилактическую работу с настоятелями провели заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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