МЧС: Пасхальные службы в Брянской области прошли без происшествий

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-28T09:43:32+03:00

Нарушений правил пожарной безопасности не зафиксировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В ночь с 27 на 28 апреля в православных храмах Брянской области прошли пасхальные богослужения. Для обеспечения безопасности 145 храмах дежурили сотрудники МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. Нарушений правил пожарной безопасности не зафиксировали. Службы прошли без происшествий.

Напомним, как говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС, профилактическую работу с настоятелями провели заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU