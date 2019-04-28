МЧС: Пасхальные службы в Брянской области прошли без происшествий
Пожарные дежурили в 145 храмах
Нарушений правил пожарной безопасности не зафиксировали.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В ночь с 27 на 28 апреля в православных храмах Брянской области прошли пасхальные богослужения. Для обеспечения безопасности 145 храмах дежурили сотрудники МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. Нарушений правил пожарной безопасности не зафиксировали. Службы прошли без происшествий.
Напомним, как говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС, профилактическую работу с настоятелями провели заранее.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU