В Пасхальную ночь в Кафедральный собор Брянска привезли благодатный огонь из Иерусалима
В Пасхальную ночь с 27 на 28 апреля в Кафедральном соборе прошло праздничное богослужение. Здесь собрались сотни прихожан.
Под руководством митрополита Брянского и Севского Александра верущие прошли крестным ходом вокруг собора. Затем началась пасхальная служба.
Всем верующим предложили пасхальные угощения. С праздником Пасхи всех прасослвных брянцев поздравил митрополит Александр и глава региона Александр Богомаз.
Во время литургии в Кафедральный Собор доставили благодатный огонь из Иерусалима.
- С официальной делегацией его привезли в Москву, а уже оттуда в Брянск, - рассказали в пресс-службе Брянской епархии. - После службы верующие зажгли от него свечи и лампадки.
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ИСТОЧНИК KP.RU