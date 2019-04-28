В Пасхальную ночь в Кафедральный собор Брянска привезли благодатный огонь из Иерусалима

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-28T09:32:12+03:00

Во время литургии в Кафедральный Собор доставили благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Пасхальную ночь с 27 на 28 апреля в Кафедральном соборе прошло праздничное богослужение. Здесь собрались сотни прихожан.

Под руководством митрополита Брянского и Севского Александра верущие прошли крестным ходом вокруг собора. Затем началась пасхальная служба.

Всем верующим предложили пасхальные угощения. С праздником Пасхи всех прасослвных брянцев поздравил митрополит Александр и глава региона Александр Богомаз.

Во время литургии в Кафедральный Собор доставили благодатный огонь из Иерусалима.

- С официальной делегацией его привезли в Москву, а уже оттуда в Брянск, - рассказали в пресс-службе Брянской епархии. - После службы верующие зажгли от него свечи и лампадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU