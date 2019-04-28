На трассе под Брянском перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-28T09:12:29+03:00

По словам пользователей, водитель "Матиз" обгонял ехавшие впереди автомобили по обочине. Фото: vk.com, Ольга Ратникова

Об автоаварии сообщили в соцсетях

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На трассе под Брянском, возле поселка Мичуринский, перевернулся легковой автомобиль. О ДТП, которое произошло днем в субботу, 27 апреля, рассказали в социальных сетях.

По словам пользователей, водитель "Матиз" обгонял ехавшие впереди автомобили по обочине. Автомобилист не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

На место автоаварии выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Как пишут в комментариях, водителя иномарки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU