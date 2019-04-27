В Брянске столкнулись троллейбус и легковушка

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-27T18:57:05+03:00

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В Бежицом районе Брянска столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 27 апреля, на улице 3-го Интернационала. Об автоаварии рассказали пользователи в социальных сетях. Машины получили механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU