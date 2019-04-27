В Брянске столкнулись троллейбус и легковушка
ДТП произошло на улице 3-го Интернационала
Машины получили механические повреждения. Фото:vk.com, Анастасия Яковлева
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В Бежицом районе Брянска столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 27 апреля, на улице 3-го Интернационала. Об автоаварии рассказали пользователи в социальных сетях. Машины получили механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU