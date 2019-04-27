На Пасху в Брянской области обещают грозу и сильный ветер

СЕГОДНЯ 22:04 2019-04-27T22:04:39+03:00

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На Пасху в воскресенье, 28 апреля, в Брянской области обещают грозу. Ночью местами пройдет небольшой в отдельных районах умеренный дождь. Ветер будет дуть ночью юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, дн м - 6-11 метров в секунду. При грозе местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от плюс 7 до 12 градусов, дн м - от 15 до 20 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU