2019-04-27T14:55:21+03:00
Общество

Брянская гимназия №1 оказалась на втором месте среди сотни престижных школ страны

Итоги всероссийского конкурса подвели 26 апреля
Мария Дедкова
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Брянская гимназия №1 заняла второе место на конкурсе 100 престижных школ России». Итоги смотра подвели 26 апреля. Как рассказали организаторы, конкурс проводился заочно в два этапа.

На первом - школы оценивали на основе информации, полученной с сайта учреждения и из независимых источников, а также паспортов учреждений. На втором этапе конкурсанты представляли ролики и презентации о своей деятельности и достижениях.

В итоге, победителем оказался лицей города Юрги. Второе место поделили брянская гимназия и школа №4 из Сахалинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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