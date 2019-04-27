Брянская гимназия №1 оказалась на втором месте среди сотни престижных школ страны

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-27T14:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянская гимназия №1 заняла второе место на конкурсе 100 престижных школ России». Итоги смотра подвели 26 апреля. Как рассказали организаторы, конкурс проводился заочно в два этапа.

На первом - школы оценивали на основе информации, полученной с сайта учреждения и из независимых источников, а также паспортов учреждений. На втором этапе конкурсанты представляли ролики и презентации о своей деятельности и достижениях.

В итоге, победителем оказался лицей города Юрги. Второе место поделили брянская гимназия и школа №4 из Сахалинской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU