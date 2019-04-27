2019-04-27T16:11:05+03:00
Общество

Анна Кузнецова рассказала о состоянии истощенного мальчика из Брянской области

Под присмотром московских врачей Саша набрал три килограмма
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
Изменить размер текста:

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала на одном из круглых столов о состоянии истощенного брянского мальчика Саши. По словам правозащитницы, малыш набрал три килограмма под присмотром столичных медиков.

-Не так давно из детского дома-интерната в одну из московских клиник привезли больного ребенка. В 4,5 года его вес был 6 килограммов. Этот ребенок мучился от сильнейших спазмов. И сил у него уже не было ни сообщить, ни сказать, ни кричать, - рассказала Анна Кузнецова. - Более трех недель уже прошло, он прибавил три килограмма, сейчас он набирает вес. Сейчас рядом доктора, рядом забота, рядом те, кто понимает и слышит боль тех и тогда, когда дети даже не могут сказать.

Напомним, первой о проблеме Саше рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Истощенного ребенка из Брянской области перевезли в московскую клинику. Здесь Саше провели операцию.

Мальчик родился здоровым. Но потом случилось несчастье – он упал с высоты и получил серьезную травму головы. Родители от мальчика не отказались, они не лишены родительских прав. Какое-то время Саша находился в Карачевском доме ребенка, потом его перевели в Дубровский дом-интернат. Там состояние Саши ухудшилось, и он попал в реанимацию брянской больницы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске столкнулись троллейбус и легковушка
Во время пасхальной службы в брянских храмах будут дежурить пожарные
Брянская гимназия №1 оказалась на втором месте среди сотни престижных школ страны
В Брянске 11-летняя девочка выпала из открывшейся задней двери «Газели»
Брянское «Динамо» обыграло «Сатурн» из Раменского
В Унечском районе работникам местного предприятия задолжали больше миллиона рублей
В Брянске из горящей квартиры на улице Фосфоритной спасли 10 человек
В Почепском районе прокуратура потребовала отремонтировать дорогу между двумя поселками
В движение Юнармия вступили 200 брянских школьников
В Брянске представили интерактивный проект "Здравографика"
В День Победы центр Брянска украсят 74 огромные гвоздики
В Брянске прошел митинг, посвященный годовщине чернобыльской аварии
Брянский театр моды показал коллекцию в рамках 41-го Московского международного фестиваля
В Брянской области за сутки нашли 16 беглецов от суда и следствия
В Брянске ищут родителей для пятимесячного Василия и двухлетней Анастасии
Международный день танца в Брянске отметят фестивалем
ЛДПР позвала брянцев вместе встретить Первомай
Капитально отремонтируют Литейный мост в Брянске
Брянец-рецидивист получил 10 лет колонии за убийство
В ДТП с маршруткой в Брянске сломала нос 19-летняя пассажирка
В Брянске водитель УАЗа сбил 10-летнего велосипедиста
В Брянске бухгалтеры госучреждения похитили 1,3 миллиона рублей из бюджета
Работникам брянской больницы не заплатили в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни