Анна Кузнецова рассказала о состоянии истощенного мальчика из Брянской области

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-27T16:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала на одном из круглых столов о состоянии истощенного брянского мальчика Саши. По словам правозащитницы, малыш набрал три килограмма под присмотром столичных медиков.

-Не так давно из детского дома-интерната в одну из московских клиник привезли больного ребенка. В 4,5 года его вес был 6 килограммов. Этот ребенок мучился от сильнейших спазмов. И сил у него уже не было ни сообщить, ни сказать, ни кричать, - рассказала Анна Кузнецова. - Более трех недель уже прошло, он прибавил три килограмма, сейчас он набирает вес. Сейчас рядом доктора, рядом забота, рядом те, кто понимает и слышит боль тех и тогда, когда дети даже не могут сказать.

Напомним, первой о проблеме Саше рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Истощенного ребенка из Брянской области перевезли в московскую клинику. Здесь Саше провели операцию.

Мальчик родился здоровым. Но потом случилось несчастье – он упал с высоты и получил серьезную травму головы. Родители от мальчика не отказались, они не лишены родительских прав. Какое-то время Саша находился в Карачевском доме ребенка, потом его перевели в Дубровский дом-интернат. Там состояние Саши ухудшилось, и он попал в реанимацию брянской больницы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU