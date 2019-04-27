В Брянске 11-летняя девочка выпала из открывшейся задней двери «Газели»
Водитель с места ДТП уехал
Водителя-нарушителя ищут.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Брянске полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло на улице Почтовой.
Вечером 25 апреля медики из детского травмпунка сообщили, что к ним с ушибом локтя обратилась 11-летняя девочка. Она рассказала, что травму получила во время ДТП.
Школьница сидела в маршрутке, когда открылась задняя дверь. Девочка выпала из «Газели», а водитель уехал, пояснили в областной Госавтоинспекции.
Ребенку медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
Водителя-нарушителя ищут.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU