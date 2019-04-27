В Брянске 11-летняя девочка выпала из открывшейся задней двери «Газели»

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-27T13:02:48+03:00

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В Брянске полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло на улице Почтовой.

Вечером 25 апреля медики из детского травмпунка сообщили, что к ним с ушибом локтя обратилась 11-летняя девочка. Она рассказала, что травму получила во время ДТП.

Школьница сидела в маршрутке, когда открылась задняя дверь. Девочка выпала из «Газели», а водитель уехал, пояснили в областной Госавтоинспекции.

Ребенку медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Водителя-нарушителя ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU