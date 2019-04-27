Брянское «Динамо» обыграло «Сатурн» из Раменского

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-27T11:45:05+03:00

После этой игры "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо-Брянск"

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Брянское "Динамо" в гостях разгромило подмосковный "Сатурн". В пятницу, 26 апреля, сине-белые играли в рамках первенства России в городе Раменское.

Гости сразу пошли в атаку и уже на 2-й минуте мяч оказался в воротах "Сатурна". Гол забил Левани Лацузбая. Еще один мяч в ворота соперников он доставил на 30-й минуте с пенальти.

Во втором тайме "Динамо" продолжило атаковать. В итоге на 48-й минуте в ворота "Химок" влетел третий мяч. Его автором стал Валерий Сорокин.

На 94-й минуте брянцы получили ответ - соперники забили свой единственный гол.

После этой игры "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Следующую игру сине-белые проведут дома 4 мая с московским "Торпедо".

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ИСТОЧНИК KP.RU