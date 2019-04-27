2019-04-27T11:45:05+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» обыграло «Сатурн» из Раменского

Итог встречи - 3:1 в пользу сине-белых
Мария Дедкова
Поделиться:
После этой игры "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо-Брянск"После этой игры "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо-Брянск"
Изменить размер текста:

Брянское "Динамо" в гостях разгромило подмосковный "Сатурн". В пятницу, 26 апреля, сине-белые играли в рамках первенства России в городе Раменское.

Гости сразу пошли в атаку и уже на 2-й минуте мяч оказался в воротах "Сатурна". Гол забил Левани Лацузбая. Еще один мяч в ворота соперников он доставил на 30-й минуте с пенальти.

Во втором тайме "Динамо" продолжило атаковать. В итоге на 48-й минуте в ворота "Химок" влетел третий мяч. Его автором стал Валерий Сорокин.

На 94-й минуте брянцы получили ответ - соперники забили свой единственный гол.

После этой игры "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Следующую игру сине-белые проведут дома 4 мая с московским "Торпедо".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянская гимназия №1 оказалась на втором месте среди сотни престижных школ страны
В Брянске 11-летняя девочка выпала из открывшейся задней двери «Газели»
В Унечском районе работникам местного предприятия задолжали больше миллиона рублей
В Брянске из горящей квартиры на улице Фосфоритной спасли 10 человек
В Почепском районе прокуратура потребовала отремонтировать дорогу между двумя поселками
В движение Юнармия вступили 200 брянских школьников
В Брянске представили интерактивный проект "Здравографика"
В День Победы центр Брянска украсят 74 огромные гвоздики
В Брянске прошел митинг, посвященный годовщине чернобыльской аварии
Брянский театр моды показал коллекцию в рамках 41-го Московского международного фестиваля
В Брянской области за сутки нашли 16 беглецов от суда и следствия
В Брянске ищут родителей для пятимесячного Василия и двухлетней Анастасии
Международный день танца в Брянске отметят фестивалем
ЛДПР позвала брянцев вместе встретить Первомай
Капитально отремонтируют Литейный мост в Брянске
Брянец-рецидивист получил 10 лет колонии за убийство
В ДТП с маршруткой в Брянске сломала нос 19-летняя пассажирка
В Брянске водитель УАЗа сбил 10-летнего велосипедиста
В Брянске бухгалтеры госучреждения похитили 1,3 миллиона рублей из бюджета
Работникам брянской больницы не заплатили в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни