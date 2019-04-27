В Унечском районе работникам местного предприятия задолжали больше миллиона рублей
Долги вернули только после вмешательства прокуратуры
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В Унечском районе работникам фирмы задолжали по зарплате больше одного миллиона рублей. После этого сообщения прокуратура провела проверку. Информация подтвердилась.
- За январь105 работников ОАО «Резистор» не получили зарплату, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 16 апреля прокурор района и его помощник встретились с коллективом и разъяснили порядок принудительного взыскания средств.
После этого долг выплатили. Но руководителю предприятия все равно грозит штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU