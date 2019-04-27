В Унечском районе работникам местного предприятия задолжали больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-27T11:24:06+03:00

Долги вернули только после вмешательства прокуратуры

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В Унечском районе работникам фирмы задолжали по зарплате больше одного миллиона рублей. После этого сообщения прокуратура провела проверку. Информация подтвердилась.

- За январь105 работников ОАО «Резистор» не получили зарплату, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 16 апреля прокурор района и его помощник встретились с коллективом и разъяснили порядок принудительного взыскания средств.

После этого долг выплатили. Но руководителю предприятия все равно грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU