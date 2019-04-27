В Брянске из горящей квартиры на улице Фосфоритной спасли 10 человек

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-27T10:10:38+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Фосфоритной в многоэтажном доме произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.45 в пятницу, 26 апреля.

Через пять минут пожарные были на месте ЧП. Оказалось, что загорелся балкон в квартире на пятом этаже. Огнеборцам пришлось выводить людей. В итоге, из квартир спасли 10 человек. За 25 минут пламя потушили.

К счастью, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в огне никто не пострадал.

Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU