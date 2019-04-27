2019-04-27T10:10:38+03:00
Происшествия

В Брянске из горящей квартиры на улице Фосфоритной спасли 10 человек

В одном из домов загорелся балкон
Мария Дедкова
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К счастью, в огне никто не пострадалК счастью, в огне никто не пострадалФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске на улице Фосфоритной в многоэтажном доме произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.45 в пятницу, 26 апреля.

Через пять минут пожарные были на месте ЧП. Оказалось, что загорелся балкон в квартире на пятом этаже. Огнеборцам пришлось выводить людей. В итоге, из квартир спасли 10 человек. За 25 минут пламя потушили.

К счастью, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в огне никто не пострадал.

Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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