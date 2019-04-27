В Почепском районе прокуратура потребовала отремонтировать дорогу между двумя поселками

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-27T09:57:34+03:00

На проезжей части нашли слишком много ям и выбоин

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В Почепском районе правоохранители потребовали отремонтировать дорогу «Сетолово - Азарово».Здесь после жалобы местной жительницы провели проверку и нашли много ям и выбоин.

- Покрытие автомобильной дороги «Сетолово -Азарово» протяженностью 2,67 километра имеет многочисленные дефекты, - говорят в пресс-службе прокуратуры Бряннской области. - Это создает опасность для жизни и здоровья граждан, а также для сохранности имущества.

Начальнику управления автомобильных дорог Брянской области внесли представление. Нарушения потребовали устранить.

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ИСТОЧНИК KP.RU