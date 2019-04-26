2019-04-26T18:52:45+03:00
Общество

В движение Юнармия вступили 200 брянских школьников

Елена РАКОВА
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Юнармейцами стали еще 200 брянских школьников. Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.Юнармейцами стали еще 200 брянских школьников. Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.
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В пятницу, 26 апреля, ряды юнармейцев пополнили еще 200 брянских школьников. Ребята принесли торжественную присягу на площади Воинской славы.

Юнармейцы поклялись всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству. Почетные гости вручили юношам и девушкам нагрудные знаки принадлежности к движению «Юнармия», сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

Всего в Брянске в рядах Юнармии около тысячи юношей и девушек. Они регулярно занимаются военной подготовкой по специально разработанной программе, участвуют в торжествах и патриотических мероприятиях, отстаивают честь города на региональных и всероссийских соревнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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