В Брянске представили интерактивный проект "Здравографика"

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-26T17:56:39+03:00

В Брянске система «Здравографика» представлена в городской детской поликлинике №2. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В российских больницах начали внедрять новую информационную систему интерактивной инсталляции «Здравографика». С помощью современных технологий она призвана популяризировать здоровый образ жизни, своевременную профилактику заболеваний и необходимость регулярного прохождения диспансеризации.

- Кроме того, проект направлен на повышение осведомленности граждан о сервисе страховых медицинских организаций, задача которых информировать и защищать их интересы в вопросах оказания бесплатной медицинской помощи, - уточнили в правительстве Брянской области. - В Брянске система «Здравографика» представлена в городской детской поликлинике №2.

«Здравографика» представляет собой инсталляцию, состоящую из большого экрана и сенсорной панели. Внутри собрана библиотека медицинской информации. Посетителям медучреждения достаточно указать свой пол и возраст,. А потом выбрать интересующий раздел знаний. Первый - наиболее значимые заболевания. Второй - профилактика с акцентом на своевременное выявление рисков для здоровья в рамках диспансеризации. Третий раздел - рекомендации по здоровому образу жизни. Четвертый - клиентский сервис, где собрана вся информация для пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU